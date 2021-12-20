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Николай Любимов передал ключи от квартир дольщикам долгостроя на улице Баженова
Дом должны были сдать в 2018 году.

В понедельник, 20 декабря, губернатор Николай Любюмов вручил ключи от квартир участникам долевого строительства дома № 34 по улице Баженова.

Мероприятие прошло в здании правительства области, в нем приняли участие зампред правительства Евгений Беленецкий и министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

Уточняется, что дом должны были сдать в 2018 году. Николай Любимов отметил, что правительство приложило максимум усилий для того, чтобы новоселье состоялось.

«Хочу поблагодарить федеральный фонд защиты прав дольщиков, в партнерстве с которым мы решили этот вопрос. И продолжаем взаимодействие по ликвидации проблемы долгостроев. Спасибо региональному минстрою и строительной компании, которые взялись за решение сложного вопроса. Начиная с 2017 года, мы защитили права трех тысяч семей. И обязательно поможем остальным. У нас осталось три проблемных объекта, по каждому из них уже есть алгоритм действий, — сказал губернатор. — Но это не значит, что контроль будет ослаблен. Наоборот, ситуация на рынке строительства жилья отслеживается постоянно. Задача — сделать так, чтобы людей никто не мог обмануть, и они обязательно получили то, за что заплатили свои деньги».

Николай Любимов поздравил жителей дома с наступающим Новым годом и пожелал поскорее сделать ремонт в квартирах и справить новоселье.