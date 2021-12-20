На северо-западе Москвы неизвестные расчленили пенсионерку

В квартире, где останавливалась женщина, обнаружили расчлененный труп, два ножа, девять окурков следы обуви и отпечатки.

На северо-западе Москвы неизвестные расчленили пенсионерку. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

В полицию обратился 26-летний житель Твери и сообщил, что его 67-летняя бабушка уехала в столицу и не выходит на связь с 13 декабря.

Оперативники приехали на улице Тухачевского, где женщина останавливалась, когда приезжала в Москву. Вскрыв дверь, они обнаружили внутри расчлененный труп, два ножа, девять окурков следы обуви и отпечатки.

Уточняется, что тело было сильно повреждено, поэтому личность не удалось установить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.