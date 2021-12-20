Любимов анонсировал реформу в органах исполнительной власти

По его словам, административная реформа произойдет в январе.

Николай Любимов анонсировал реформу в органах исполнительной власти Рязанской области. Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.

По его словам, административная реформа произойдет в январе. Политик пообещал не увеличивать штат чиновников.

«Она не связана только с сокращениями, — подчеркнул Любимов. — Мы постараемся сделать систему управления разумной и максимально эффективной».