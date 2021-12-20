Компания «Мармакс» объявила о старте продаж нового жилого квартала «Манхэттен»

Стартовали продажи в новом квартале бизнес-класса «Манхэттен», который компания «Мармакс» начала строить в центре Рязани, на пересечении улиц Татарская и Пролетарская.

Стартовали продажи в новом квартале бизнес-класса «Манхэттен», который компания «Мармакс» начала строить в центре Рязани, на пересечении улиц Татарская и Пролетарская.

В компании отметили, что проект сочетает новые для города архитектурные решения и интегрированный дизайн среды. Три разноэтажных дома квартала « Манхэттен » объединяет приватный парк с благоустроенным внутренним двором.

«Решения квартала „Манхэттен“ продиктованы стремлением создать ультрасовременную экосистему, формирующую высокое качество жизни. Мы предусмотрели все нюансы: детально продумали планировки, благоустройство территории, внедрили высокотехнологичное инженерное оборудование. Центром притяжения квартала станет соседский центр — общественное пространство для жителей, где можно отдохнуть, поиграть с соседями в бильярд, заняться спортом в собственном фитнес-зале, поработать в оборудованном коворкинге. Для детей предусмотрен частный детский сад и интерактивная детская игровая комната», рассказала коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

Архитектурная концепция проекта вдохновлена атмосферой сердца Нью-Йорка, говорится в видеообращении основателя девелоперской компании «Мармакс» — Юрия Юрова. Основу составляют прямые линии и четкие геометрические формы. Фасады выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания. Арочные многогранные фасады квартала сложны в исполнении, поэтому редко реализуются в архитектуре. В облицовке применяется качественный керамический кирпич с элементами архитектурной кладки 3D.

Благоустройство территории жилого квартала разработано с учетом современных европейских трендов. Так, вместо асфальта здесь будет современное экологичное покрытие — клинкерная плитка. Во дворе-парке и на общественных террасах посадят более 50 видов редких растений из европейских питомников. Для детей оборудуют игровые эко-площадки из натуральных материалов.

Площади квартир в квартале «Манхэттен» составят 48-139 квадратных метров. Авторские планировки позволят эргономично использовать пространство и реализовать любые дизайнерские идеи. Высота потолков составит 2,9 метра. Большие панорамные окна наполнят пространство светом, откроют виды на город и подарят чувство свободы. Специальное покрытие окон защитит от ультрафиолетовых лучей. В некоторых квартирах предусмотрены приватные террасы.

В компании отметили, что инфраструктура проекта сформирована по принципу «15-минутный город», когда все необходимое находится в шаговой доступности. На лифте можно спуститься не только в двухуровневый подземный паркинг, но и в магазины на первых этажах, где также расположатся кафе, кофейни, салоны красоты.

Управляющая компания премиум-класса будет заботиться о сохранении первозданного вида внутренних пространств комплекса, круглосуточно обеспечит контроль видеонаблюдения, поможет в решении любых вопросов, связанных с проживанием в комплексе. Все необходимые услуги и помощь можно получить через мобильное приложение.