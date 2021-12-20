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Главная улица рязанского микрорайона Канищево в 2022 году не дождется капитального ремонта
Оказалось, что по плану в микрорайоне Канищево на главной магистрали — улице Интернациональной, запланирован лишь текущий ремонт, а не капитальный. Ремонт дороги-дублера, идущей параллельно основной проезжей части, перенесли на 2023 год.

На заседании комитета гордумы в понедельник, 20 декабря, обсудили ремонт дорог в Рязани в 2022 году. На работы выделили 700 миллионов рублей, намечено более 1000 объектов для работы.

Оказалось, что по плану в микрорайоне Канищево на главной магистрали — улице Интернациональной, запланирован лишь текущий ремонт, а не капитальный. Ремонт дороги-дублера, идущей параллельно основной проезжей части, перенесли на 2023 год.

«Там расположена детская стоматологическая поликлиника, это важный социальный объект, — указала депутат Елена Акимкина, — а дорога-дублер стоит разбитая, хотя по документам ее недавно должны были отремонтировать. На самом деле там не подойти и не подъехать».

Комитет гордумы принял доложенную информацию к сведению.

Фото Google Maps