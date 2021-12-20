Елена Сорокина проверила уборку улиц от снега в Московском районе

Мэр проконтролировала уборку улиц, о которых говорили жители города в соцсетях.

В понедельник, 20 декабря, мэр Рязани проконтролировала уборку снега на улицах, о которых говорили горожане в соцсетях.

Елена Сорокина сообщила, что во дворах у дома № 23 корпус 2 по улице Интернациональной и дома № 28 по улице Бирюзова почистили только дорогу, а проезд к мусорным контейнерам остался в наледи.

«Неоднократно на мою личную страницу в „ВКонтакте“ жители писали о некачественной уборке остановки „Больница ОКБ“ на ул. Интернациональная. Убедилась — сейчас ее почистили. Поручила взять эту территорию на постоянный контроль — рядом поликлиника ОКБ и всегда много людей на остановке», — отметила глава администрации.

Также нечищеной оказалась дорога от улицы Княжье поле до Семчинского сквера. Сорокина уточнила, что дорога не передана городу, поэтому ответственность по ее содержанию несет собственник.

У школы № 52, первого интерната на улице Молодцова и на Мервинском проезде почистили тротуары и дороги.

На улице Юбилейной почистили и обработали от гололеда разворотный круг общественного транспорта.

Двор дома № 5 корпус 1 по улице Новаторов почистили, но рядом с магазином и вдоль соседнего дома на дороге осталась сильная наледь.

Сорокина отметила, что оперативная работа по реагированию на жалобы горожан продолжается.

«Городские службы должны быть готовы к похолоданию и своевременно проводить противогололедную обработку проезжих частей и тротуаров», — заключила мэр.