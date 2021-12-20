17-летней рязанке, которая выпала из окна, требуются деньги на лечение

В ноябре 2020 года Милана Беляева выпала из окна четвертого этажа. Спустя год лечения ее состояние ухудшилось.

17-летней рязанке, которая выпала из окна, требуются деньги на лечение. Информацию разместили на сайте благотворительного фонда «Большие дела».

В ноябре 2020 года Милана Беляева выпала из окна четвертого этажа. Девушка получила множественные травмы и до сих пор находится в больнице, хотя изначально врачи говорили о нескольких месяцах стационарного лечения.

Спустя год состояние Миланы ухудшилось — у нее появилась спутанность сознания, трудности в формировании речи, повышенная утомляемость.

Сбор средств открыли на реабилитацию в центре «Три сестры» (Московская область). Индивидуальный курс лечения составляет 535 500 рублей.

Милана — старший ребенок в многодетной семье, у ее матери есть еще двое детей.