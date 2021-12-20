\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
-15°
Срд, 22
-16°
Чтв, 23
-18°
ЦБ USD 74.29 0.56 21/12
ЦБ EUR 83.62 0.12 21/12
Нал. USD 73.75 / 74.85 16:51
Нал. EUR 83.27 / 83.94 16:51
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
7 178
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
9 408
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 996
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
10 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
17-летней рязанке, которая выпала из окна, требуются деньги на лечение
В ноябре 2020 года Милана Беляева выпала из окна четвертого этажа. Спустя год лечения ее состояние ухудшилось.

17-летней рязанке, которая выпала из окна, требуются деньги на лечение. Информацию разместили на сайте благотворительного фонда «Большие дела».

В ноябре 2020 года Милана Беляева выпала из окна четвертого этажа. Девушка получила множественные травмы и до сих пор находится в больнице, хотя изначально врачи говорили о нескольких месяцах стационарного лечения.

Спустя год состояние Миланы ухудшилось — у нее появилась спутанность сознания, трудности в формировании речи, повышенная утомляемость.

Сбор средств открыли на реабилитацию в центре «Три сестры» (Московская область). Индивидуальный курс лечения составляет 535 500 рублей.

Милана — старший ребенок в многодетной семье, у ее матери есть еще двое детей.

Перевести деньги можно на сайте благотворительного фонда по ссылке.