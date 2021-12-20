17-летней рязанке, которая выпала из окна, требуются деньги на лечение. Информацию разместили на
В ноябре 2020 года Милана Беляева выпала из окна четвертого этажа. Девушка получила множественные травмы и до сих пор находится в больнице, хотя изначально врачи говорили о нескольких месяцах стационарного лечения.
Спустя год состояние Миланы ухудшилось — у нее появилась спутанность сознания, трудности в формировании речи, повышенная утомляемость.
Сбор средств открыли на реабилитацию в центре «Три сестры» (Московская область). Индивидуальный курс лечения составляет 535 500 рублей.
Милана — старший ребенок в многодетной семье, у ее матери есть еще двое детей.
Перевести деньги можно на сайте благотворительного фонда