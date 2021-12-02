Зампред облправительства Дмитрий Филиппов встретился с представителями рязанских экологических организаций

На встрече обсудили взаимодействие рязанской власти и экологических организаций с партией «Зеленые» и открытой экологической платформой «Российские зеленые».

В четверг, 2 декабря, зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов встретился с представителями рязанских экологических организаций региона. Во встрече поучаствовали зампред экологической партии «Зеленые», исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов, министр природопользования региона Александр Новинков, общественники, депутаты, сообщил сайт облправительства.

На встрече обсудили взаимодействие рязанской власти и экологических организаций с партией «Зеленые» и открытой экологической платформой «Российские зеленые».

«Охрана окружающей среды — один из наших приоритетов. Эта работа проводится в постоянном взаимодействии с экологическими общественными организациями региона. Мы открыты к сотрудничеству, обмену опытом, тиражированию успешных практик в этом направлении», — отметил Филиппов.

Сергей Шахматов проинформировал об экологических общественных проектах. Он рассказал, что реализуется проект «Эковизор», в рамках которого в 72 городах страны установлено около 450 датчиков контроля качества воздуха, также «Школа общественных экологических инспекторов», действующий в 76 регионах и большой информационный проект, связанный с вопросами экологии.

«У нас нет задачи официального государственного экологического мониторинга. Наша цель — общественный контроль», — сказал Шахматов.

На встрече обсудили опыт платформы «Российские зеленые» по улучшению качества атмосферного воздуха в Москве, Московской области, Красноярском крае и других регионах. Также речь шла о взаимодействии с контрольно-надзорными органами, информационного продвижения деятельности общественных экологических организаций, наиболее оптимальными вариантами контроля за качеством атмосферного воздуха, а также способах установления предприятий-нарушителей и привлечения их к ответственности.

«Мы работаем в постоянном диалоге с региональной властью. В рамках нашего взаимодействия состоялась и сегодняшняя встреча. Мы получили много полезной информации. Важно, что люди приехали со своими предложениями и настроенными на сотрудничество», — отметил председатель «Дышим Чистым» Александр Суфранович.

Филиппов отметил, что диалог с российской партией «Зеленые» и открытой экологической платформой «Российские зеленые» продолжится. С региональными организациями планируют обсудить сотрудничество, в том числе по интеграции систем экологического мониторинга.

«Цель у нас общая — найти самые эффективные способы, которые позволят улучшить качество не только атмосферного воздуха, но и в целом экологической ситуации», — сказал Филиппов.