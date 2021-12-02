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В Спасске-Рязанском мужчина получил условный срок за хранение наркотиков
Следствие установило, что в апреле 2021 года обвиняемый купил у неизвестного наркотики, которые в тот же день забрал и хранил при себе до того, как его задержала полиция.

В Рязанской области осудили жителя Спасска-Рязанского 1976 гола рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в апреле 2021 года обвиняемый купил у неизвестного наркотики, которые в тот же день забрал и хранил при себе до того, как его задержала полиция.

Мужчину обвинили по части 1 статьи 228 УК Р. Ф. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в силу.