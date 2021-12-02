В Спасске-Рязанском мужчина получил условный срок за хранение наркотиков

Следствие установило, что в апреле 2021 года обвиняемый купил у неизвестного наркотики, которые в тот же день забрал и хранил при себе до того, как его задержала полиция.

В Рязанской области осудили жителя Спасска-Рязанского 1976 гола рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в апреле 2021 года обвиняемый купил у неизвестного наркотики, которые в тот же день забрал и хранил при себе до того, как его задержала полиция.