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В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел в селе Саблино.

В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом в четверг, 2 декабря, пишет сайт регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Саблино.

Инспекторы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2112. Его остановили. При общении с водителем, 24-летним мужчиной, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Автомобилисту предложили пройти освидетельствование. По его итогам у него выявили 0,559 миллиграмма алкоголя на литр.

Водителя отстранили от управления. На него составили административный протокол.