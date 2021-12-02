В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел в селе Саблино.

В Сасовском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом в четверг, 2 декабря, пишет сайт регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Саблино.

Инспекторы обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2112. Его остановили. При общении с водителем, 24-летним мужчиной, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Автомобилисту предложили пройти освидетельствование. По его итогам у него выявили 0,559 миллиграмма алкоголя на литр.

Водителя отстранили от управления. На него составили административный протокол.