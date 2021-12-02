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В рязанскую ОДКБ поступил новый аппарат для лечения желтухи у младенцев
Как уточнили специалисты, ранее лечение особенно сложных случаев желтухи проходило с применением переливания крови. Теперь, благодаря новому оборудованию, этого можно избежать.

В рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой поступил аппарат для лечения желтухи у новорожденных. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил региональный минздрав.

Как уточнили специалисты, ранее лечение особенно сложных случаев желтухи проходило с применением переливания крови. Теперь, благодаря новому оборудованию, этого можно избежать.

Аппарат имеет специальные лампы для фототерапии и гамак, куда укладывают младенца. Лучи от ламп воздействуют на все тело ребенка и позволяют привести в норму билирубин в крови. При этом для ребенка обеспечена полная безопасность: аппарат сам регулирует климат внутри, а если датчики «почувствуют» перегрев даже на половину градуса, оборудование сработает на отключение.

«Этот аппарат очень ценен для нашей работы. К нам часто поступают новорожденные дети, которым требуется снижать билирубин в крови. Это необходимо в случае патологической желтухи или гемолитической болезни, когда кровь матери и ребенка несовместимы. Обычно достаточно нескольких сеансов, чтобы билирубин пришел в норму», — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.