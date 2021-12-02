В рязанском торговом центре «М5 Молл» отроется гипермаркет «Магнит»

Отмечается, что в гипермаркете будут продавать продукты для здорового питания, обустроят зону для детского творчества, зону готовой кулинарии, кофемашину и еду навынос.

В Рязани в торговом центре «М5 Молл» отроется супермаркет «Магнит Экстра». Об этом сообщили в ТРЦ.

Отмечается, что в гипермаркете будут продавать продукты для здорового питания, обустроят зону для детского творчества, зону готовой кулинарии, кофемашину и еду навынос.

«За свежесть овощей и фруктов будет отвечать умная туманообразующая система — технология, которая позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции», — рассказали в «М5 Молле».

Для покупателей также будут доступны кассы самообслуживания.