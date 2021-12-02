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В Рязанской области задержали пару, организовавшую незаконную миграцию для иностранцев
С мая 2021 года нарушители привлекли более 20 собственников жилых помещений, с помощью которых на учет фиктивно поставили по местам пребывания больше 130 иностранцев.

В Рязанской области задержали мужчину и женщину из Средней Азии, которая организовала незаконную миграцию иностранцев в регион. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С мая 2021 года нарушители привлекли более 20 собственников жилых помещений, с помощью которых на учет фиктивно поставили по местам пребывания больше 130 иностранцев.

Также подозреваемые изготовили и распространяли квитанции и бланки о прибытии иностранцев или лиц без гражданства.

Полиция совместно с коллегами из управления ФСБ России и сотрудниками Росгвардии задержала мужчину и женщину.

В офисе, где пара встречалась с клиентами, изъяли клише печати российского банка и две печати многофункционального центра с признаками подделки, а также оборудование для изготовления, печати платежных квитанций об оплате патента и другие миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК Р. Ф. Женщина оказалась под домашним арестом, а мужчину заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов организации незаконной миграции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.