В Рязанской области в пятницу ожидаются гололедица и сильный ветер

Прогноз погоды на 3 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу ожидаются гололедица и сильный ветер. Прогноз на 3 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой и мокрый снег, местами — налипание. Днем местами небольшие осадки. Местами возможна гололедица.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/c.

Температура воздуха по региону ночью — от -6 до -1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.