В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Авария произошла примерно в 17:20 в Ряжском районе на 300 километре дороги Р-22 «Каспий». 43-летний житель Тамбовской области на автомобиле Lada Priora, ехавший со стороны Москвы в Тамбов, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.
В среду, 1 декабря, в Ряжском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Авария произошла примерно в 17:20 в Ряжском районе на 300 километре дороги Р-22 «Каспий». 43-летний житель Тамбовской области на автомобиле Lada Priora, ехавший со стороны Москвы в Тамбов, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. За рулем последнего был 49-летний житель Тульской области.
Водитель легкового автомобиля погиб.
Проводится проверка.