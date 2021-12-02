В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла примерно в 17:20 в Ряжском районе на 300 километре дороги Р-22 «Каспий». 43-летний житель Тамбовской области на автомобиле Lada Priora, ехавший со стороны Москвы в Тамбов, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом.