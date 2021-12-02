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В рязанской больнице от «ковида» вылечили пациента с пересаженной почкой
Он поступил в больницу с 45% поражением легких.

В рязанской больнице от «ковида» вылечили пациента с пересаженной почкой. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил областной минздрав.

Пациент поступил в городскую клиническую больницу № 11 в «красную» зону. Он жаловался на одышку, периодический кашель, повышение температуры до 37,5 градусов и резкую слабость. На К. Т. грудной клетки медики обнаружили двустороннюю полисегментарную вирусную пневмонию с поражением легких 35-45%.

Ранее пациенту делали операцию по пересадке почки в 2019 году, после которой ему постоянно необходимо было принимать трехкомпонентную имунносупрессивную и цитостатическую химиотерапию.

Для лечения тяжелой стадии коронавируса и сохранения функции пересаженной почки, врачи призвали бригаду в составе рентгенолога, пульмонолога, инфекциониста и нефролога. Пациенту назначили активную терапию, которая позволила свести к минимуму возможность побочных явлений такого лечения и дальнейших неприятных последствий.

В лечении пациента помогали специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. На фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось, все симптомы регрессировали, стабилизировались лабораторные показатели, на КТ-контроле органов грудной клетки была отмечена консолидация процесса, функция аллотрансплантанта восстановилась до прежнего уровня. Пациента выписали под наблюдение специалистов по месту жительства.

«Безусловно, пациенты, имеющие хроническую болезнь почек, получающие заместительную почечную терапию, реципиенты трансплантированных органов относятся к группе особо высокого риска инфицирования и тяжелого течения SARS-CoV-2, но COVID-инфекция — не приговор! Своевременная диагностика и комплексное квалифицированное лечение позволяют добиться хороших результатов и сохранить жизнь нашим пациентам», — отметила заместитель главного врача ГКБ № 11 по медицинской части Татьяна Трунина.