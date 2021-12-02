В рязанских ТРЦ планируют пускать покупателей до магазинов с товарами первой необходимости без QR-кодов

Такое предложение поступило от представителей бизнес-сообщества.

В рязанских ТРЦ планируют разграничить потоки покупателей до магазинов с товарами первой необходимости. Такое предложение поступило от представителей бизнес-сообщества на встрече с зампредправительства Светланой Горячкиной, сообщило областное правительство.

Представители ТРЦ предложили рассмотреть возможность изменить организацию работы торговых центров и разграничить потоки покупателей в продовольственные зоны, аптеки и магазины с товарами первой необходимости без предъявления QR-кодов.

Ранее они также выступили с предложением расширить обязательную вакцинацию до 80% и распространить ее в том числе на промышленные предприятия региона.

Все предложения, озвученные предпринимателями, проработают управление Роспотребнадзора по Рязанской области и другие профильные ведомства. Решения озвучат на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.