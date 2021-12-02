В Рязани управляющая компания отказалась выдать жильцам ключи от подвала, где замерзали котята

Мужчина рассказал, что в подвале его дома по адресу: улица Зубковой, дом № 17к1 заперли котят. Получить ключ и вытащить животных он не смог из-за равнодушия сотрудников управляющей компании.

В Рязани управляющая компания отказалась выдать жильцам ключи от подвала, где заперли котят. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель. Мужчина рассказал, что в подвале его дома по адресу: улица Зубковой, дом № 17к1 заперли котят. Получить ключ и вытащить животных он не смог из-за равнодушия сотрудников управляющей компании.

По словам рязанца, в субботу, 20 ноября, он зашел в подъезд и услышал мяуканье. Осмотрев лестницу на первом этаже, мужчина обнаружил кошку, которая искала котенка. Звук доносился из подвала, закрытого железной дверью.

«Видимо, животное попало туда из-за невнимательности обслуживающего персонала, которые проводили работы в подвале несколько дней назад. После этого я незамедлительно позвонил диспетчеру управляющей компании. Объяснил ситуацию и сказал, что могу дойти до нее и взять ключ под свою ответственность с предъявлением документов, удостоверяющих личность. В ответ на это диспетчер заявила, что ключи от подвала предоставляют только аварийным службам и местному обслуживающему персоналу. После этого она повесила трубку», — вспоминает мужчина.

Собеседник отметил, что вновь позвонил диспетчеру и спросил, почему она не хочет помочь. Женщина сообщила, что дверь откроет слесарь, но после выходных. Телефон руководителя она тоже отказалась предоставить. Сотрудница добавила, что если мужчина попытается сломать на двери замок, то вызовет полицию. После этого диспетчер больше не реагировала на звонки.

«У жителей дома ключей не оказалось и никто не собирался мне помогать. Старшего по дому у нас нет… Через некоторое время я вновь спустился и аккуратно приподнял железную дверь. Через маленький зазор котенок все же выбрался наружу», — продолжил мужчина.

По его словам, в понедельник пришли слесари и открыли железную дверь, там они обнаружили замерзших мертвых котят. Их оставили возле контейнеров для мусора.

«Это случай исключительной жестокости людей, нежелания помочь и хамского поведения тех, кто отвечает за данную территорию! В экстренной ситуации даже под расписку жильцы дома не смогут получить ключ от подвала», — заключил собеседник.