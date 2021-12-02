В Рязани предложили ввести обязательную вакцинацию на промышленных предприятиях

Об этом заявили представители торговых организаций на встрече с зампредправительства Светланой Горячкиной.

В Рязани предложили ввести обязательную вакцинацию на промышленных предприятиях. Об этом в среду, 1 декабря, заявили представители торговых организаций на встрече с зампредправительства Светланой Горячкиной, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Представители ТРЦ озвучили несколько предложений, который помогут улучить ситуацию с в сфере бизнеса. Среди них прозвучало расширение обязательной вакцинации до 80% сотрудников с распространением на все промышленные предприятия области.