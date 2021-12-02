В Рязани наградили победителей журналистской премии «Легкий стиль»

Из-за эпидемиологической обстановки награждение лауреатов проходило в узком кругу.

В Рязани в среду, 1 декабря, подвели итоги журналистской премии «Легкий стиль». Из-за эпидемиологической обстановки награждение лауреатов проходило в узком кругу.

В течении года организаторы знакомились с сотнями публикаций различных авторов в СМИ, блогах и соцсетях, чтобы определить победителей.

За серию статей о рязанском спорте премию посмертно присудили Михаилу Солдатову. Награду вручили его матери и сыну — сам журналист скончался в июне 2021 года.

Также награды присудили Вере Новиковой за театральные рецензии, блогеру Ивану Крестьянинову за описание реабилитации после коронавирусной инфекции, Людмиле Рубцовой за серию игровых видеороликов «Почетный гражданин» и Михаилу Колкеру за бескомпромиссность к негативным явлениям в городе и области.

Премия «Легкий стиль» была учреждена в 2014 году в память о рязанском журналисте Дмитрии Проскурине, скончавшемся девять лет назад в возрасте 32 лет.