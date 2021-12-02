\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
Сбт, 04
ЦБ USD 73.97 -0.92 02/12
ЦБ EUR 83.84 -0.98 02/12
Нал. USD 73.20 / 74.85 10:38
Нал. EUR 83.00 / 84.40 10:38
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
2 271
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
2 875
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
6 045
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
6 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани наградили победителей журналистской премии «Легкий стиль»
Из-за эпидемиологической обстановки награждение лауреатов проходило в узком кругу.

В Рязани в среду, 1 декабря, подвели итоги журналистской премии «Легкий стиль». Из-за эпидемиологической обстановки награждение лауреатов проходило в узком кругу.

В течении года организаторы знакомились с сотнями публикаций различных авторов в СМИ, блогах и соцсетях, чтобы определить победителей.

За серию статей о рязанском спорте премию посмертно присудили Михаилу Солдатову. Награду вручили его матери и сыну — сам журналист скончался в июне 2021 года.

Также награды присудили Вере Новиковой за театральные рецензии, блогеру Ивану Крестьянинову за описание реабилитации после коронавирусной инфекции, Людмиле Рубцовой за серию игровых видеороликов «Почетный гражданин» и Михаилу Колкеру за бескомпромиссность к негативным явлениям в городе и области.

Премия «Легкий стиль» была учреждена в 2014 году в память о рязанском журналисте Дмитрии Проскурине, скончавшемся девять лет назад в возрасте 32 лет.