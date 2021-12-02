В Рязани количество маршруток сократят на четверть, а не на треть

В мэрии отметили, что часть сокращаемых маршрутов не обслуживалось перевозчиками.

В Рязани количество маршруток сократят на четверть, а не на треть. В мэрии прокомментировали ранее опубликованное постановление о требованиях к перевозчикам по нерегулируемым тарифам.

Напомним, согласно документу, количество маршруток к 31 декабря 2022 года должно сократиться с 739 до 476. В мэрии отметили, что часть сокращаемых маршрутов не обслуживалось перевозчиками.