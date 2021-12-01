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В Рязани на треть сократят количество маршруток
Согласно документу, количество маршруток к 31 декабря 2022 года должно сократиться с 739 до 476.

В Рязани на треть сократят количество маршруток. Новое постановление мэрии о требованиях к перевозчикам по нерегулируемым тарифам официально опубликовали в среду, 1 декабря.

Согласно документу, количество маршруток к 31 декабря 2022 года должно сократиться с 739 до 476. Отмечается, что к этому времени полностью перестанут работать маршруты №№ 33, 70 и 98, а также дублеры существующих.

К началу 2023 года планируют оставить 33 маршрута для коммерческих перевозчиков, из которых единицы продолжат дублироваться (№№ 71бМ2, 77аМ2, 77бМ2, 85аМ2).