В России предложили выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом

Роспотребнадзору порекомендовали разработать рекомендации для посещения семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники.

В России предложили выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом. Задумку в беседе с РИА Новости озвучил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Он отметил, что Роспотребнадзору стоит разработать рекомендации для посещения семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники. По его мнению, они необходимы в условиях пандемии.

«Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек», — сказал Милонов.

Также Милонов подчеркнул, что не против традиций по посещению Дедом Морозом семей в новогодние праздники. Но это должно быть безопасно.