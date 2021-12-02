В РГАТУ прошла ежегодная ярмарка вакансий в онлайн-формате

Ярмарка проводилась с 25 по 30 ноября в онлайн формате.

В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева состоялась ежегодная ярмарка вакансий. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ярмарка проводилась с 25 по 30 ноября в онлайн формате. В этом году работу готовы были предложить 68 предприятий на должности почти по 500 вакансиям. В фокусе внимания — наиболее востребованные вакансии инженеров, агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, экономистов.

Студентам в формате видео и презентаций рассказали о деятельности предприятий, перспективах работы в них, познакомили с широким перечнем предоставляемых вакансий для дальнейшего трудоустройства после окончания вуза. Также потенциальные работники узнали о мерах социальной поддержки молодых специалистов в аграрной отрасли и на предприятиях в частности.

Интересными для студентов стали предложения работодателей пройти у них практику или стажировку с дальнейшим трудоустройством на предприятии.