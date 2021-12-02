В поселке Юбилейный обустроят пешеходную дорожку

Она проходит от перекрестка улиц Зафабричной и Птицеводов до школы № 60/61.

В рязанском поселке Юбилейный обустроят пешеходную дорожку. Об этом сообщила пресс-служба рязанской гордумы.

В прошлом месяце местные активисты обратились к главе муниципального образования Юлии Рокотянской с просьбой решить проблему с пешеходной дорожкой, которая проходит от перекрестка улиц Зафабричной и Птицеводов до школы № 60/61. Детям приходится добираться до учебного заведения по грунтовой дороге через овраг, по которому в дождь идти грязно, а в гололед — скользко.

Юлия Рокотянская поддержала инициативу жителей. В настоящее время на территории идет подготовительный период.

«Когда речь идет о безопасности людей, прежде всего детей, должно быть сделано все возможное. В решении проблем жителей главное — доводить начатое до конца», — отметила Юлия Рокотянская.