Шиловец оплатил долг по алиментам после требования арестовать у него автомобиль

Мужчина задолжал алименты в пользу трехлетней дочери, общая сумма составила117 тысяч рублей. Отмечается, что он старался не пропускать текущие платежи, но ранее образовавшуюся задолженность не спешил погасить.

В Рязанской области мужчина оплатил долг по алиментам после того, как ему предъявили требование об аресте машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал алименты в пользу трехлетней дочери, общая сумма составила117 тысяч рублей. Отмечается, что он старался не пропускать текущие платежи, но ранее образовавшуюся задолженность не спешил погасить.

При беседе с приставом должник отрицал, что у него есть машина Lada Samara 2013 года.

Сотрудники приехали на его место жительства и вручили требование о предъявлении транспортного средства для дальнейшего ареста. На машину наложили ограничение, а также запретили должнику выезжать за пределы России, так как его долг составил более 30 тысяч рублей.

Мужчина выплатил сумму, чтобы не получать ограничения.