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Рязанским предпринимателям рассказали как создать социальный бизнес
Участникам круглого стола рассказали, что такое статус «Социальное предприятие» и как его можно получить. Также стало известно, на какие меры поддержки могут рассчитывать такие организации.

В четверг, 2 декабря, на базе центра «Мой бизнес» Рязанской области прошел круглый стол «Как стать социальным предприятием», которую провели руководитель центра инноваций социальной сферы Наталья Кривцова и представитель регионального министерства промышленности и экономического развития Надежда Чашкина. Встреча прошла в онлайн-формате.

Участникам круглого стола рассказали, что такое статус «Социальное предприятие» и как его можно получить. Также стало известно, на какие меры поддержки могут рассчитывать такие организации.

«Социальный бизнес — это бизнес, который направлен на решение социальных задач. Это помощь людям, уход за тяжелобольными гражданами, создание благоприятных условий для трудовой деятельности для социально-уязвимых категорий граждан, работа с детьми и многое другое. Социальный бизнес — это, прежде всего, организация, которая имеет финансовую устойчивость за счет предоставления различных услуг, либо за счет реализации товара», — отметила она.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» соцпредприятия смогли получить гранты на проекты в сфере социального предпринимательства. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей, минимальный — 100. Обязательное условие — 50% софинансирование от общей стоимости проекта. Грант предоставляется на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение стройматериалов, оборудования, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, продвижение в СМИ и другие направления. Также социальные предприятия могут получить льготные микрозаймы, налоговые льготы и имущественную поддержку.

По словам председателя рязанского Общественного комитета по социальному предпринимательству и руководитель детского сада «Знайка» Анны Черных получить такой статус очень легко, и он дает очень много преимуществ.

«Путь очень простой. Не было никаких дополнительных налогов и штрафов. Позиция социального бизнеса — даем добро. Сейчас мы осознаем, что не зарабатываем, а помогаем закрыть проблемные зоны. Помогают и нам. Мы получили финансовую поддержку в виде рекламы. Очень полезно, что консультацию по всем вопросам можно получить в короткие сроки и в одном кабинете, за что спасибо Центру „Мой бизнес“ Рязанской области», — отметила Анна Черных.

В настоящее время В Рязанской области существует 46 таких предприятий.

О том, кто может получить статус «Социальное предприятие» и как это сделать, смотрите в презентации по ссылке: clck.ru/Z9NL8

Запись вебинара: youtu.be/Vt1myhp9qOE