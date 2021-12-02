\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 74.06 0.09 03/12
ЦБ EUR 83.81 -0.03 03/12
Нал. USD 73.00 / 74.85 15:26
Нал. EUR 83.20 / 84.05 15:26
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
2 440
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
3 038
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
6 198
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
6 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский бизнес-омбудсмен попросил разрешить работу общепита ночью
В письме он указал на то, что в некоторых регионах такие послабления уже сделали, в семи субъектах режим работы варьируется по времени, но охватывает ночь.

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин обратился к местным властям с просьбой разрешить работу общепита ночью. Соответствующее обращение в четверг, 2 декабря, он направил в адрес заместителя председателя правительства региона Светланы Горячкиной.

Он уточнил, что вход стоит сделать только по QR-коду или справке о медотводе как для посетителей, так и для персонала. В письме он указал на то, что в некоторых регионах такие послабления уже сделали, в семи субъектах режим работы варьируется по времени, но охватывает ночь.

Пронин подчеркнул, что основная выручка заведений общепита приходится именно на ночное время, а разрешение входа по QR-кодам будет стимулировать граждан к вакцинации.

Также бизнес-омбудсмен попросил властей разрешить посещать ТЦ без QR-кодов в будние дни — с понедельника по четверг. По его мнению, в это время поток посетителей слишком низкий. Кроме того, он попросил разрешить работу детских развлекательных комплексов в ТРЦ при наличии у сопровождающих взрослых справки или QR-кода.