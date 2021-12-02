Рязанский бизнес-омбудсмен попросил разрешить работу общепита ночью

В письме он указал на то, что в некоторых регионах такие послабления уже сделали, в семи субъектах режим работы варьируется по времени, но охватывает ночь.

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин обратился к местным властям с просьбой разрешить работу общепита ночью. Соответствующее обращение в четверг, 2 декабря, он направил в адрес заместителя председателя правительства региона Светланы Горячкиной.

Он уточнил, что вход стоит сделать только по QR-коду или справке о медотводе как для посетителей, так и для персонала. В письме он указал на то, что в некоторых регионах такие послабления уже сделали, в семи субъектах режим работы варьируется по времени, но охватывает ночь.

Пронин подчеркнул, что основная выручка заведений общепита приходится именно на ночное время, а разрешение входа по QR-кодам будет стимулировать граждан к вакцинации.

Также бизнес-омбудсмен попросил властей разрешить посещать ТЦ без QR-кодов в будние дни — с понедельника по четверг. По его мнению, в это время поток посетителей слишком низкий. Кроме того, он попросил разрешить работу детских развлекательных комплексов в ТРЦ при наличии у сопровождающих взрослых справки или QR-кода.