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Рязанские врачи сделали операцию на головном мозге пациентке, находившейся в сознании
Специалисты проводили процедуру по методике «awake».

Врачи Рязанской ОКБ сделали операцию на головном мозге пациентке, находившейся в этот момент в сознании. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил главврач учреждения Андрей Карпунин на странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что подобную операцию региональные специалисты провели впервые. На стол легла молодая женщина с опухолью мозга. Пока хирурги работали, пациентка видела и слышала, а также. как отметил Карпунин, «разговаривала с врачом». «Такое возможно, если это операция по методике „awake“ (пробуждение). Она помогает нейрохирургам и их пациентам, когда опухоль поразила зону мозга, отвечающую за какую-либо функцию организма: зрение, речь, движение», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что врач общается с пациентом и наблюдает за пациентом для точности определения границы опухоли. «Поскольку новообразование расположено в зоне, которая отвечает за движение, пациентка выполняет задания на движение рукой и ногой. Как только она не сможет этого делать, хирург остановится — это значит, он подошел к зоне, которой нельзя касаться», рассказал подробности операции Карпунин.

Врач отметил, что, пока с опухолью работал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Косолапов, за показателями женщины следил анестезиолог. «От его работы во многом зависит результат операции: необходимо оценить все риски, выбрать компоненты наркоза и подготовить пациента к сложному вмешательству», — констатировал специалист.

Карпунин подчеркнул, что методика «awake» важна тем, что помогает пациенту быстрее восстановиться. Он отметил, что женщину выписали спустя несколько дней после операции.