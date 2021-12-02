Рязанцам спишут пени за долги по коммунальным услугам

Для этого абонентам необходимо полностью погасить задолженности до конца декабря.

Рязанцам спишут начисленные пени при погашении долгов по коммунальным услугам. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила мэрия .

Акцию проводят «Водоканал», РГМЭК и РМПТС. Для участия в ней абонентам необходимо до конца декабря полностью погасить долги по горячему и холодному водоснабжению, отоплению, энергоснабжению и водоотведению.

Отмечается, что ее условия не распространяются на задолженности, которые взыскивают по судебным решениям, вступившим в силу.