Рязанца осудят за интимную переписку с 13-летней девочкой

По данным следователей, мужчина общался со школьницей при помощи мессенджеров и соцсетей.

20-летнего жителя Рязанского района осудят за развратные действия в отношении малолетней девочки. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщило региональное СУ С. К. России .

По данным ведомства, осенью 2020 года мужчина переписывался в соцсетях и мессенджерах на интимные темы с 13-летней девочкой.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия) направлено в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.