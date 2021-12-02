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Рязанца осудят за интимную переписку с 13-летней девочкой
По данным следователей, мужчина общался со школьницей при помощи мессенджеров и соцсетей.

20-летнего жителя Рязанского района осудят за развратные действия в отношении малолетней девочки. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщило региональное СУ С. К. России.

По данным ведомства, осенью 2020 года мужчина переписывался в соцсетях и мессенджерах на интимные темы с 13-летней девочкой.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (Развратные действия) направлено в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.