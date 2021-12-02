Россиянам рассказали об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

Своим мнением поделился вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесев в интервью радио Sputnik.

Россиянам рассказали, насколько эффективен препарат от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон». Своим мнением поделился вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесев в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, отечественная вакцина эффективна против нового штамма примерно на 80%. Это говорит о том, что «Спутник V» с высокой долей вероятности защитит вакцинированных от нового варианта возбудителя COVID-19.

«Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма „омикрон“ среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов», — объяснил вирусолог.

Также Нетесов предположил, что если в Россию еще не пришел этот штамм, то он придет в ближайшее время. Он также посоветовал не затягивать с вакцинацией.

«Измерять эффективность вакцин против штамма „омикрон“ будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться», — посоветовал Нетесов.

Штамм «омикрон» обнаружили в Африке. Ученые отмечают, что вирус способен очень быстро распространяться по всему миру.