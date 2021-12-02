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Российские врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии коронавируса
Опрос проводился среди сотрудников компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», а также платформы «Доктор на работе».

Российские врачи оценили вероятность скорого завершения пандемии коронавируса. Результаты опроса в четверг, 2 декабря, привел РБК.

Согласно опросу, большинство медиков не считают, что пандемия коронавируса завершится в ближайшее время. При этом 11% врачей прогнозируют дальнейшее снижение темпов заболеваемости COVID-19, еще 42% докторов ожидают незначительного роста числа заболевших, а 29% считают, что в России возможен резкий скачок по заболеваемости.

Также медики рассказали, какие факторы мешают победить пандемию. Среди них врачи озвучили отказ от прививок, ношения масок и самоизоляции после контактов с зараженными людьми, а также активное посещение общественных мест.

Кроме того, россияне чаще стали обращаться с жалобами на постковидные осложнения. Более 63% респондентов сообщили о частных просьбах о реабилитации после перенесенного заболевания.

Опрос проводился среди сотрудников компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», а также платформы «Доктор на работе».