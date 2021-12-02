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Путин подарил планшет восьмилетнему школьнику из многодетной семьи из Рязани
Планшет мальчику передал губернатор Николай Любимов.

В четверг, 2 декабря, восьмилетний школьник из Рязани получил подарок от президента Владимира Путина. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Планшет мальчику передал губернатор Николай Любимов.

Восьмилетний второклассник Петр Обувалин отправлял письмо президенту с просьбой помочь купить планшет в середине октября."Исполняя поручение главы государства, передаю тебе планшет, о котором ты мечтал. Теперь у тебя есть подарок лично от президента России. Мы благодарны ему за такое внимание. Уверен, что планшет пригодится тебе, а также братьям и сестрам в учебе", — сказал губернатор.

Любимов поблагодарил маму мальчика Надежду Вячеславовну за родительский труд и поздравил с прошедшим Днем матери.

Губернатор пожелал семье благополучия и счастья, и пообещал помогать им. По словам главы региона, в ближайшее время подарки от президента передадут братьям и сестрам мальчика.

Петр Обувалин рассказал, что в будущем хочет стать министром, а также планирует создать большую семью.