Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная»

Задымление на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Под землей были 285 человек.

Президент Владимир Путин сообщил, из-за чего произошла авария на шахте «Листвяжная». Об этом он заявил на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передает РИА Новости .

Глава государства сообщил, что ему пришел документ СК по аварии. По словам Путина, авария произошла из-за отсутствия контроля со стороны руководства шахты и проверок.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ… проводимых при повышенной загазованности метаном», — сказал президент.

Он заявил, что проверки объектов первого класса опасности на шахте не проводил Ростехнадзор, также не принимались меры приостановки работ.

Президент добавил, что руководство шахты систематически скрывало факты чрезмерной загазованности шахты метаном.

Напомним, задымление на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести. За остальными отправились спасатели, спустя время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за взрыва метана.