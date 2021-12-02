Правительство выделит более шести миллиардов рублей для помощи малоимущим семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на заседании правительства.

Правительство России выделит более шести миллиардов рублей на помощь малоимущим семьям с детьми. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости .

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», — заявил глава кабинета министров на заседании правительства. Он отметил, что ранее субъектам выделили для этих целей почти 305 миллиардов рублей.