Правила получения медотвода от вакцинации против коронавируса изменятся

Контроль за медотводами введут с 1 февраля 2022 года. Регионы должны будут направить данные о противопоказаниях граждан к прививке в единый портал госуслуг.

В России введут единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах гражданам с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет « Коммерсант ».

Контроль за медотводами введут с 1 февраля 2022 года. Регионы должны будут направить данные о противопоказаниях граждан к прививке в единый портал госуслуг. Его оформят в системе ЕМИАС по форме, утвержденной Минздравом России.

Отмечается, что поликлиники в регионах по просьбе пациентов выдают такие документы с начала прививок, но ранее для этого не было единого формата.

В Москве уже начали выдавать медотводы по новому алгоритму. Для этого жителям столицы нужен московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике.

Решение о выдаче медотвода примет лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента. Спорные случаи могут обсудить со специальной комиссией.