Попова рассказала о возможной выдаче QR-кодов россиянам с антителами

Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора примут решение на основе исследований.

В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора получат результаты исследований, на основе которых примут решение о выдаче QR-кодов для людей с антителами. Об этом заявила глава организации Анна Попова, пишет « Комсомольская правда ».

«Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение как определить — человек защищен ли. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса. Оценка этого иммунитета — это научное исследование, которое проводится. И мы в ближайшее время получим его результаты», — подчеркнула главный государственный санитарный врач России в интервью радио «КП».

Попова отметила, что единого решения по вопросу выдачи QR-кодов переболевшим коронавирусом нет ни в одной стране мира.