\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 74.06 0.09 03/12
ЦБ EUR 83.81 -0.03 03/12
Нал. USD 73.00 / 74.70 17:55
Нал. EUR 83.15 / 84.00 17:55
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
2 604
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
3 200
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
6 355
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
6 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Попова рассказала о возможной выдаче QR-кодов россиянам с антителами
Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора примут решение на основе исследований.

В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора получат результаты исследований, на основе которых примут решение о выдаче QR-кодов для людей с антителами. Об этом заявила глава организации Анна Попова, пишет «Комсомольская правда».

«Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение как определить — человек защищен ли. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса. Оценка этого иммунитета — это научное исследование, которое проводится. И мы в ближайшее время получим его результаты», — подчеркнула главный государственный санитарный врач России в интервью радио «КП».

Попова отметила, что единого решения по вопросу выдачи QR-кодов переболевшим коронавирусом нет ни в одной стране мира.