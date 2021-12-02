Полиция рассказала подробности массовой аварии в Касимове

ДТП произошло в четверг, 2 декабря.

Рязанское УМВД рассказало подробности массовой аварии в Касимове.

ДТП произошло в четверг, 2 декабря, примерно в 16:10, около дома № 39 по улице Кокорева.

По предварительным данным, 38-летний водитель Kia Optima нарушил правила проезда перекрестка. Из-за этого леговушка столкнулась с Volkswagen Polo, за рулем которой был 42-летний касимовец. После Kia врезалась в припаркованный ВАЗ-2114.

В результате аварии за помощью обратили две пассажирки Volkswagen — 40 и 59 лет.