«Почта России» и Ростуризм запустят совместный проект

По задумке, компании будут реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и ее регионам. В частности, речь идет о популяризации новых туристических маршрутов за счет выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам России. Начать реализацию проекта планируют в конце 2021 года.

«Почта России» и Федеральное агентство по туризм запустят совместный проект. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Накануне директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма.

По задумке, компании будут реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и ее регионам. В частности, речь идет о популяризации новых туристических маршрутов за счет выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам России. Начать реализацию проекта планируют в конце 2021 года.

«Для нас очень важно сотрудничество с „Почтой России“. Ведь это крупнейшая современная и технологичная компания, которая действует по всей стране — ее отделения есть в каждом регионе и в абсолютном большинстве населенных пунктов. Это открывает для нас огромные возможности по развитию туризма. Мы планируем совместно повышать узнаваемость региональных туристических брендов, создавать новые абсолютно уникальные туристические „почтовые“ маршруты, возрождать туристические традиции, тем самым популяризировать путешествия в России и делать их еще более привлекательными», — рассказала Евгения Чухнова.

В свою очередь представитель «Почты России» Софья Ваняткина подчеркнула, что почтовое отделение может стать «полезной точкой в маршруте любого путешественника».

«Во-первых, многие почтовые объекты — исторические отделения, почтамты, музеи почты — это уникальные достопримечательности, не всегда широко известные, но оттого не менее интересные. Во-вторых, с помощью почты можно облегчить себе поездку: здесь можно снять наличные, оплатить мобильную связь, отправить близким открытку из понравившегося места, послать домой сувениры из поездки или просто вещи, которые утяжеляют багаж. Открытки и посылки из отпуска — не новая практика, но подзабытая, особенно видовые открытки, которые в последние годы были далеко не во всех отделениях», — рассказала она.