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Первый в Рязани двухэтажный McDonald’s откроется 3 декабря
Кафе расположится на первом и втором этаже Торговых рядов со стороны улицы Маяковского.

Первый в Рязани двухэтажный McDonald’s откроется в Торговых рядах на улице Краснорядской в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Нам не известно точное время, но по инсайдерской информации открытие будет днём», — указано в посте.

Ранее сообщалось, что кафе расположится на первом и втором этаже здания со стороны улицы Маяковского.