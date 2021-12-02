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Первокурсники РГАТУ стали дебютантами областного конкурса «Алло, мы ищем таланты!»
Всего студенты вуза забрали 11 дипломов победителей и призеров конкурса.

Студенты Рязанского агротехнологического университета приняли участие в XVIII открытом областном конкурсе творчества первокурсников ВУЗов и ССУЗов Рязанской области «Алло, мы ищем таланты!». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

Конкурс прошел 27 ноября. Первокурсники РГАТУ показали программу из разножанровых номеров. Среди них честь вуза представляли танцевальные коллективы «NRG», «Танцмагия» и «Non-Stop» с современными танцами, Ирина Мохова с авторской песней «Рукописи не горят», Анна Евсикова выступила в оригинальном жанре. Также Андрей Сидоров и Николай Чижков исполнили музыкальные произведения на гитаре и фортепиано.

Дебютантами от Рязанского агротехнологического университета стали Алена Васина в номинации «Художественное слово» с произведением Дмитрия Кедрина «Зодчие» и Николай Чижов в номинации «Вокал» с песней «Однажды мир прогнется под нас».

Всего студенты вуза забрали 11 дипломов победителей и призеров конкурса.