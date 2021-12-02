Пенсионера из Александро-Невского оштрафовали за экстремистский комментарий в соцсети

Мужчина разместил оскорбительный комментарий в отношении людей другой национальности «ВКонтакте».

Пенсионера из Александро-Невского оштрафовали за экстремистское высказывание в соцсети «ВКонтакте». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил ИД «Пресса» .

Материалы проверки в отношении 64-летнего мужчины поступили в прокуратуру. Выяснилось, что пенсионер под одним из постов в соцсети оставил оскорбительный комментарий. Публикацию расценили, как «побуждающую к насильственным действиям в отношении людей другой национальности». Таким образом, в действиях мужчины нашли признаки административного правонарушения.

Пенсионер раскаялся. Он пояснил, что, оставляя комментарий, не придал этому значения. Мужчина отметил, что не знал о привлечении к административной ответственности.

Его признали виновным и оштрафовали на пять тысяч рублей.