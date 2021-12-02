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В Рязани запретят парковаться на двенадцати улицах
На участках установят знаки 3.29 «Стоянка по четным дням запрещена» 3.30 «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

В Рязани из-за вывоза снега с 22 декабря планируют установить знаки «стоянка запрещена» на 12 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Парковку запретят на участках:

  • улица Новоселов (от старого круга до улица Шереметьевская) — две стороны;
  • улица Октябрьская (от поселка Приокский до улицы 1-я Красная) — две стороны;
  • улица Великанова — две стороны;
  • улица Крупская (от Народного бульвара до улицы Юбилейной) — две стороны;
  • улица Касимовское шоссе (от улицы Советской Армии до улицы Тимакова) — две стороны;
  • улица Новоселов (от улицы Тимуровцев до Советской Армии);
  • улица Молодцова (от улицы Бирюзова до Интернациональной);
  • улица Станкозаводская (от улицы Бирюзова до Интернациональной);
  • улица Костычева (от улицы Крупской до теплосети);
  • улица Островского (от улицы Стройкова до Черновицкой);
  • улица Кальная (от школы № 73 до улицы Есенина);
  • улица Бирюзова (до дома № 1г «центр Рязань-Лада»).

На участках установят знаки 3.29 «Стоянка по четным дням запрещена» 3.30 «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».