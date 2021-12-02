В Рязани запретят парковаться на двенадцати улицах
На участках установят знаки 3.29 «Стоянка по четным дням запрещена» 3.30 «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
В Рязани из-за вывоза снега с 22 декабря планируют установить знаки «стоянка запрещена» на 12 улицах. Об этом сообщил
Парковку запретят на участках:
- улица Новоселов (от старого круга до улица Шереметьевская) — две стороны;
- улица Октябрьская (от поселка Приокский до улицы 1-я Красная) — две стороны;
- улица Великанова — две стороны;
- улица Крупская (от Народного бульвара до улицы Юбилейной) — две стороны;
- улица Касимовское шоссе (от улицы Советской Армии до улицы Тимакова) — две стороны;
- улица Новоселов (от улицы Тимуровцев до Советской Армии);
- улица Молодцова (от улицы Бирюзова до Интернациональной);
- улица Станкозаводская (от улицы Бирюзова до Интернациональной);
- улица Костычева (от улицы Крупской до теплосети);
- улица Островского (от улицы Стройкова до Черновицкой);
- улица Кальная (от школы № 73 до улицы Есенина);
- улица Бирюзова (до дома № 1г «центр Рязань-Лада»).
На участках установят знаки 3.29 «Стоянка по четным дням запрещена» 3.30 «Стоянка по нечетным дням запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».