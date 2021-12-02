Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе

Новые документы теперь оформят на этот период, а выданные ранее продлят до 12 месяцев.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе теперь составит год с даты выздоровления. Об этом передает РИА Новости .

Помощник главы министерства заявил, что все новые документы теперь оформят на этот период, а выданные ранее продлят до 12 месяцев.

Кузнецов рассказал, что процедура завершится в ближайшее время.

Отметим, ранее сертификат выдавали на шесть месяцев.