Любимов: «Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы и мы, и наши дети дышали чистым воздухом»

Николай Любимов встретился с зампредом российской экологической партии «Зеленые», исполнительным директором открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергеем Шахматовым.

В четверг, 2 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с зампредом российской экологической партии «Зеленые», исполнительным директором открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергеем Шахматовым. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече, в которой также поучаствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Александр Новиков, обсудили вопросы о защите окружающей среды и биоразнообразия.

Сергей Шахматов отметил позитивный настрой рязанских общественных экоактивистов и их желание участвовать в проектах.

«Мы предлагаем включиться в наши сетевые общефедеральные проекты, — сказал Сергей Шахматов. — Это и проект „Эковизор“. В его рамках ведется общественных контроль и на сайте, и в мобильном приложении. Уже сейчас подключено 72 города, более 400 датчиков стоят по всей стране. Составляются ежемесячные рейтинги качества воздуха. Это и „Зеленый ватсап“, куда можно сообщить о проблеме. Это и общефедеральная Школа общественных инспекторов, причем абсолютно бесплатная для всех. На основании полученных знаний и сертификата нашей школы люди смогут осуществлять общественный контроль. Экзамены принимает Росприроднадзор», — рассказал он.

Шахматов предложил заключить с рязанским минприроды соглашение, которое позволит готовить общественных инспекторов в регионе и аккредитовать их.

Любимов поддержал инициативы, которые реализуются при поддержке экологической партии «Зеленые».

«Самое главное — добиться результата, чистого воздуха, — сказал губернатор. — Мы тоже стараемся в Рязанской области проводить в этом отношении серьезную работу».

Любимов отметил, что важно объединять усилия контролирующих органов, промышленных предприятий, общественных активистов с тем, чтобы обеспечить прозрачность и результативность работы в вопросах экологической защиты. По словам главы региона, правительство готово сотрудничать с «Зелеными», совместно работать, используя их позитивный опыт, правоприменительную практику, в том числе по мониторингу атмосферного воздуха в Рязани, привлечению общественности к решению проблем экологии.

Шахматов передал Любимову сенсорный датчик, аналог 400, которые уже установлены в разных городах России, чтобы следить за качеством воздуха.

В приложении уже зарегистрировали активистов из Рязанской области, в регионе работают 16 датчиков. Любимов заявил, что воспользуется прибором. Датчик установят в центре города около правительства региона, его присоединят к «Эковизор».

Глава региона отметил, что удобно использовать для мониторинга специальное мобильное приложение.

«В приложение может зайти любой рязанец и посмотреть показатели, какой у нас в городе воздух сегодня. Это не наши датчики, которым может кото-то не доверять, это датчики общественной организации, партии „Зеленые“, независимых наблюдателей, которые сами могут поставить эти датчики и подключиться к системе. Чем больше таких датчиков, тем больше уверенность населения в реальности результатов мониторинга воздуха. И органы власти смогут оперативно реагировать на нарушения с их помощью», — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор поручил зампреду регионального правительства ускорить работу для подписания соглашения, о котором шла речь на встрече.

«Власть и люди — на одной стороне в вопросах экологии. Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы и мы, и наши дети дышали чистым воздухом, — сказал Николай Любимов. — Но для того, чтобы выявлять нарушения, которые реально наносят ущерб экологии, нужны усилия многих».