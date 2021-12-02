Крупнейший игрок среди медицинских производителей, расположенный в Рязанской области, объявил о ребрендинге

29 ноября компания ЕЛАМЕД провела деловой ивент в онлайн-режиме, где топ-менеджеры предприятия рассказали о решительных переменах в платформе бренда ЕЛАМЕД, лежащих в его основе стержневых свойствах, и о том, как это отразится на работе всех служб компании и взаимодействии с партнерами.

29 ноября компания ЕЛАМЕД провела деловой ивент в онлайн-режиме, где топ-менеджеры предприятия рассказали о решительных переменах в платформе бренда ЕЛАМЕД, лежащих в его основе стержневых свойствах, и о том, как это отразится на работе всех служб компании и взаимодействии с партнерами.

Обновленная платформа бренда, разработанная на основе стержневых свойств предприятия, построена на современных требованиях бизнеса к крупным международным компаниям. ЕЛАМЕД развивает и укрепляет следующие принципиальные позиции: научный подход, ответственность, развитие через новаторство и поддержку.

Визуально это нашло отражение в логотипе ЕЛАМЕД: он олицетворяет уверенность в качестве и безопасности.

Поскольку миссия компании — забота о здоровье людей в России и во всем мире, укрепление международных связей и партнерства на зарубежных рынках — один из главных векторов деятельности. Новые современные направления внедряются в производство и активно развиваются.

ЕЛАМЕД активно сотрудничает с зарубежными партнерами благодаря ежегодному подтверждению соответствия международным стандартам ISO 13485 и MDD93/42, обязательным для обращения медицинских изделий, производимых предприятием для рынка ЕС; а также превентивному внедрению директивы MDR, для соответствия современным изменениям в области обращения медицинских изделий.

Во время пандемии COVID-19 предприятие активно включилось в борьбу с заболеванием — компания оказывает всестороннюю помощь как медицинским работникам, так и пациентам.

Например, в связи с высоким спросом на средства индивидуальной защиты медперсонала, компания организовала возможность оперативного и регулярного оснащения как медицинских организаций, так и крупных российских предприятий необходимой одноразовой продукцией для защиты от распространения инфекции. Одноразовая одежда, маски, перчатки, а также пластиковые экраны и очки собраны в специальном разделе на сайте компании.

И, конечно, низкочастотная импульсная магнитотерапия входит в методические рекомендации Минздрава — «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции», поскольку результаты исследования «Эффективность применения магнитотерапии от аппарата АЛМАГ-02 в реабилитации пациентов с вирусной пневмонией в фазе реконвалесценции» подтверждают целесообразность применения низкочастотной магнитотерапии в комплексе медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию.

Компания ЕЛАМЕД уверена в завтрашнем дне и готова к дальнейшему развитию благодаря актуальности производимой продукции, научной базе, сплоченному коллективу, поддержке партнеров, и ответственности, которую с готовностью берет и за свои бренды, и за здоровье людей.