Глава облдумы провел онлайн-прием жителей Шиловского района

Встреча проходила в формате ВКС.

Руководитель Рязанской облдумы Аркадий Фомин провел прием жителей Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Прием проходил в среду, 1 декабря, в режиме ВКС.

Глава Аделинского сельского поселения Светлана Оськина обратилась по поводу включения трассы «Потаповка — Аделино — Мелеховка» в региональную программу «Дорожное хозяйство на 2014 — 2022 годы». Аркадий Фомин отметил, что дорога, связывающая несколько населенных пунктов, находится в ненормативном состоянии. Парламентарий уточнил, что на нее ему жаловались другие граждане.

«Мы этот вопрос обсуждали с губернатором во время его визита в район. Я подготовлю письмо в правительство Рязанской области с просьбой провести ремонт данного участка трассы и проинформирую вас о результатах рассмотрения этого вопроса. Надеюсь, что он будет решен положительно», — заявил глава областной думы.

На онлайн-встречу с депутатом пришли активисты поселка Прибрежный. Об инициативе сельчан рассказала Наталья Пирогова. Речь шла об установке современной спортивной площадки. По словам активистки, в ней нуждаются юные сельские футболисты и любители здорового образа жизни.

Парламентарий поддержал идею. Он отметил, что жители смогут заявиться на участие в региональной программе поддержки местных инициатив.

«Самое главное, чтобы люди, которые живут в поселке, которые будут заниматься на этой площадке, сами вышли с инициативой, участвовали в реализации этого проекта и потом бережно эксплуатировали, следили за порядком, и чтобы это было востребовано», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Оставшиеся два обращения шиловцев касались вопросов благоустройства. так, Ольга Архипцова пожаловалась на отсутствие в поселке постоянного ночного освещения.

«Мы этой проблемой занимались достаточно долго. Сейчас есть решение, которое позволит освещать в вечерне-ночное время весь поселок. Через неделю-две проект будет завершен», — отметил глава регионального парламента.

Также Ольга Архипцова сообщила депутату о том, что родители шиловской школы № 2, где она работает учительницей начальных классов, собрали 1200 подписей в поддержку включения учреждения в проект «Единой России» по капитальному ремонту школ.

Активистка Нина Комиссарова рассказала о проблеме переноса площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Она пояснила, что схема расположения контейнеров составлена без учета фактора, что участок находится недалеко от храма. Это портило внешний облик святого для многих шиловцев места.

Аркадий Фомин отметил, что для решения этой проблемы нужно рассмотреть возможность изменения схемы размещения площадок для ТКО, обсудить это с заинтересованными жителями, найти место, где можно установить новую площадку, и получить необходимые средства. Председатель облдумы поручил это главе администрации поселка Ивану Пыхтину.