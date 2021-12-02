А что в кино? «Охотники за привидениями: Наследники», «Дом Gucci» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одной из главных новинок недели можно назвать фильм «Охотники за привидениями: Наследники» — прямое продолжение культовых картин 80-х годов о похождениях знаменитых Охотников. Художественный фильм «Дом Gucci» режиссера Ридли Скота собрал звездный актерский состав — Аль Пачино, Джаред Лето, Адам Драйвер, Леди Гага — а в основе сюжета — убийство легендарного модельера в 1995 году. Российский фильм «Летчик» Рената Давлетьярова рассказывает о событиях декабря 1941 года и подвиге летчика Николая Комлева. Криминальная комедия «БУМЕРанг» режиссера Петра Буслова с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцовым в главных ролях рассказывает о приключениях безработного художника Петровича и крутого владельца аптечного бизнеса Эдика.

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