27-летнего рязанца подозревают в краже из супермаркета в Горроще

Инцидент произошел в магазине на улице Островского.

27-летнего рязанца подозревают в краже из супермаркета в Горроще. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина, расположенного на улице Островского. Он рассказал о том, что из торгового зала пропали несколько бутылок алкоголя, продуктов питания и предметов бытовой химии.

В ходе опроса полицейские установили личность возможного преступника. Описание его внешности передали патрульным.

Через некоторое время наряд заметил на одной из улиц Рязани мужчину с похожими приметами. Его остановили и отвели в отдел полиции. Там правоохранители выяснили, что 27-летний рязанец причастен к краже. Его задержали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).